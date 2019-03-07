2019-03-07T20:37:03+03:00
В мире

Королева Великобритании опубликовала свой первый пост в Instagram

Елизавета II разместила фотографию письма создателя прообраза современного компьютера Чарльза Бэббиджа
Екатерина БОЛГОВА
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Королева Великобритании Елизавета II в лондонском Музее наукиКоролева Великобритании Елизавета II в лондонском Музее наукиФото: REUTERS
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В четверг, 7 марта, королева Великобритании Елизавета II разместила свой первый пост в социальной сети Instagram.

Как сообщил Букингемский дворец, публикация была сделана в аккаунте королевской семьи. Королева опубликовала фотографию письма создателя прообраза современного компьютера Чарльза Бэббиджа. Письмо было написано в 1843 году и предназначалось принцу Альберту — мужу королевы Виктории.

"В этом письме Бэббидж рассказал королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении - аналитической машине, первые программы для которой были созданы Адой Лавлейс, дочерью лорда Байрона", - говорится в подписи к фотографии.

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Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram
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Ранее 92-летняя королева Великобритании Елизавета II посетила лондонский Музей науки, где приняла участие в открытии Центра Смита. Структура будет объединять меценатов, поддерживающих музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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