2019-03-07T21:06:48+03:00
Политика

Дело Вышинского начнут рассматривать в суде 26 марта

По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, первое заседание будет подготовительным
Екатерина БОЛГОВА
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Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл ВышинскийГлавный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл ВышинскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первое заседание Подольского районного суда Киева по делу журналиста, главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского состоится 26 марта. Как заявил адвокат журналиста Андрей Доманский, это заседание будет подготовительным.

"Заседание назначено на 26 марта на 14:20, это будет подготовительное заседание", - сказал Доманский.

Ранее стало известно, что журналист ознакомился с материалами возбужденного в отношении него дела, которое было направлено для рассмотрения по существу в Подольский суд Киева.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая прошлого года Кирилл Вышинский был задержан представителями Службы безопасности Украины. Журналиста обвиняют в государственной измене и в незаконном обороте оружия. 17 мая он был арестован судом на два месяца, после чего срок ареста неоднократно продлевался. До сих пор Вышинский находится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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