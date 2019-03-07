Спецпредставитель США заявил, что ВБ и МВФ готовы выделить Венесуэле миллиарды долларов в случае смены власти
Международный валютный фонд и Всемирный банк готовы направить в Венесуэлу миллиарды долларов, только если власть в этой стране поменяется. Об этом заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
"Есть план Национальной ассамблеи, наше посольство работает над планом. Вне сомнения, будут планы Всемирного банка и МВФ, которые будут включать миллиарды долларов на реконструкцию экономики Венесуэлы", - сказал Абрамс на слушаниях в сенате США.
Спецпредставителю задали вопрос, каким образом Вашингтон планирует реконструировать экономику Венесуэлы в случае смены власти в стране.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 марта США продлили действие указа о санкциях в отношении Венесуэлы, принятого в марте 2015 года.
В конце января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. США и другие страны признали его главой государства. При этом Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как избранного президента Венесуэлы.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU