Спецпредставитель США заявил, что ВБ и МВФ готовы выделить Венесуэле миллиарды долларов в случае смены власти

СЕГОДНЯ 21:48 2019-03-07T21:54:35+03:00

По словам Эллиотта Абрамса, средства будут направлены на восстановление экономики Венесуэлы

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Международный валютный фонд и Всемирный банк готовы направить в Венесуэлу миллиарды долларов, только если власть в этой стране поменяется. Об этом заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Есть план Национальной ассамблеи, наше посольство работает над планом. Вне сомнения, будут планы Всемирного банка и МВФ, которые будут включать миллиарды долларов на реконструкцию экономики Венесуэлы", - сказал Абрамс на слушаниях в сенате США.

Спецпредставителю задали вопрос, каким образом Вашингтон планирует реконструировать экономику Венесуэлы в случае смены власти в стране.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 марта США продлили действие указа о санкциях в отношении Венесуэлы, принятого в марте 2015 года.

В конце января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. США и другие страны признали его главой государства. При этом Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как избранного президента Венесуэлы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU