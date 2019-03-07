Тимошенко собирается встретится с Путиным в случае победы на выборах

7 Март 23:20 2019-03-07T23:20:37+03:00

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Баллотирующаяся в президенты Украины глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в случае своей победы на выборах планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом экс-премьер-министр Незалежной сообщила в интервью интернет-изданию Lb.ua.

"Во-первых, встреча обязательно будет, во-вторых, это будет встреча в Будапештском формате, в формате тех гарантий, которые были даны Украине Соединенными Штатами Америки, Францией, Великобританией, потом еще Китай присоединился, Россия", - заявила Тимошенко.

Она выразила уверенность, что такой разговор "будет результативным и результатом будет мир на Украине".

Как писал ранее сайт kp.ru, Тимошенко уже делала громкие заявления. Так она заявила, что вернет Донбасс и Крым под контроль Киева, если станет президентом страны. Выборы главы государства пройдут на Украине 31 марта.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, РФ, США и Великобританией. Он гарантировал Незалежной безопасность в обмен на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидацию ядерного арсенала, доставшегося республике после развала СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU