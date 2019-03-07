2019-03-07T23:46:07+03:00
Политика

Коалиция применяла снаряды с белым фосфором при ударе по Эль-Багуз в Сирии

Данных о пострадавших пока не поступало
Юлия ДИВЕЕВА
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В Сирии коалиция использовала белый фосфорВ Сирии коалиция использовала белый фосфорФото: REUTERS
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В Сирии возглавляемая США коалиция нанесла 7 марта авиаудар по населенному пункту Эль-Багуз в провинции Дейр-эз-Зор. При этом самолеты применяли боеприпасы, содержащие запрещенный белый фосфор.

Пока нет никаких сведений о пострадавших или жертвах среди мирного населения, передает ТАСС.

Как сообщал сайт "КП", 3 и 4 марта ВВС коалиции также бомбили район Эль-Багуз с применением фосфорных бомб. СМИ сообщили о жертвах и пострадавших в результате этого удара.

Эль-Багуз считается последним оплотом в Сирии террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), против которой военную операцию проводят курдские формирования, поддерживаемые ВВС западной коалиции.

Отметим, что МИД Сирии в прошлом году неоднократно направлял в Совет Безопасности ООН послания, в которых осуждал использование США и их союзниками белого фосфора и кассетных бомб. В октябре прошлого года Пентагон отверг обвинения в применении белого фосфора в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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