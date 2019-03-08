Сенат Франции не поддержал запрет на использование полицией резиновых пуль

СЕГОДНЯ 00:44 2019-03-08T00:44:43+03:00

За время манифестаций желтых жилетов в стране из спецружей было произведено 13 тысяч выстрелов

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Во Франции Сенат 7 марта не поддержал законопроект о запрете на применение полицией и жандармами крупнокалиберных резиновых пуль против манифестантов. Инициаторами документа выступила группа "Коммунисты, республиканцы и экологи" (CRCE).

Помимо сенаторов от Французской коммунистической партии, текст одобрили представители французской Социалистической партии. Входящий в нее сенатор Жером Дюрен отметил, что "тяжесть ранений, полученных людьми от применения спецружей LBD, стреляющих резиновыми пулями, указывает на то, что в настоящее время сложилась недопустимая для французского общества ситуация", передает ТАСС.

Отметим, что правительство Франции раскритиковали в Совете Европы, а также осудила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет за применение опасного оружия во время разгона демонстраций так называемого "движения желтых жилетов".

Государственный секретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес во время обсуждения в Сенате законопроекта сообщил, что с 17 ноября в ходе манифестаций из спецружий было сделано свыше 13 тысяч выстрелов резиновыми пулями. В результате пострадали 2,2 тысячи граждан. По фактам применения резиновых пуль по стране начато 83 расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU