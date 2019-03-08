ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны до 1,1%

СЕГОДНЯ 03:30 2019-03-08T03:30:11+03:00

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Прогноз роста ВВП еврозоны в 2019 году снижен с 1,7% до 1,1%. Об этом сообщил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги по итогам заседания совета управляющих регулятора.

Он отметил, что в сравнении с макроэкономическими прогнозами ЕЦБ в декабре 2018 года, рост реального ВВП “был существенно пересмотрен на 2019 год и незначительно - на 2020 год".А прогноз роста ВВП на 2021 год остался неизменным - 1,5%.

Драги отметил, что слабые данные по производственному сектору отражают динамику замедления внешнего спроса, которое усугубляется некоторыми становыми и отраслевыми факторами, передает ТАСС.

"Влияние этих факторов оказывается более продолжительным, а значит, перспективы роста экономики в краткосрочной перспективе будут слабее, чем предполагалось", - пояснил глава ЕЦБ.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что эксперты предположили, что новый мировой кризис может произойти уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU