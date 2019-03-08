Госдеп: США готовы к конструктивному диалогу с КНДР

СЕГОДНЯ 03:59 2019-03-08T03:59:18+03:00

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Соединенные Штаты заявили о своей готовности вести конструктивные переговоры с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

Он отметил, что ведомство не станет комментировать сообщения, появившиеся в прессе, о восстановлении Пхеньяном ракетного полигона Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто. Также представитель Госдепа отказался уточнить, контактировало ли руководство США в властями Северной Кореи после появления этой новости, передает ТАСС.

"Я не смогу обсуждать или подтверждать каждый контакт США с Северной Кореей. Но в частном и, если уж на то пошло, публичном порядке передаем следующий сигнал: мы готовы вести с Северной Кореей конструктивные переговоры", - сказал Палладино.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что северокорейские власти возобновили работы на стартовой площадке полигона Сохэ, предназначенного для испытаний ракетных двигателей. К такому выводу пришли эксперты после изучения снимков со спутников.

Напомним, в конце февраля лидеры КНДР и США вновь встретились, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова, но так и не смогли прийти к соглашению. Пхеньян требовал снятия всех санкций, а американцы отказались идти на уступки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694581" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU