В администрации США возможность вторжения в Венесуэлу не обсуждается

СЕГОДНЯ 04:29 2019-03-08T04:29:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Соединенных Штатов не рассматривает возможность военного вторжения в Венесуэлу. Такое заявление на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам сделал 7 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

По его словам, применение военной силы в южноамериканской стране не является для Вашингтона предпочтительным сценарием, передает ТАСС.

"Это определенно не тот путь, который выбирает администрация. Я могу сказать, что не участвовал ни в каких-либо дискуссиях, касающихся военного вторжения", - заверил Абрамс.

Он отметил, что Соединенные Штаты намерены ввести санкции против финансовых институтов, которые работают с нынешним руководством Венесуэлы.

"Будет больше санкций против финансовых институтов, которые выполняют указания режима Мадуро для хищения денег Венесуэлы и сокрытия их по всему миру", - отметил он.

Как сообщал сайт kp.ru, Абрамс заявил, что Вашингтон не занимается подготовкой военного вторжения в Венесуэлу. По его словам, американские власти призывают Каракас воздержаться от ареста лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который находится в визитом в Парагвае после поездки в Колумбию.

ИСТОЧНИК KP.RU