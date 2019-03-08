2019-03-08T09:32:34+03:00
Москва

Погода в Москве на 8 марта 2019 года: в Международный женский день будет тепло, но ветрено

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 8 марта 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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В Международный женский день, 8 марта, в Москве потеплеет до +5 градусовВ Международный женский день, 8 марта, в Москве потеплеет до +5 градусовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 8 марта 2019 года. Как утверждают специалисты, в Международный женский день южные ветры принесут в столицу волну весеннего тепла. Так, столбики термометров в пятницу поднимутся до +3...+5 градусов.

Между тем облаков на небе станет больше. Кроме того, в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Причем метеорологи предупреждают о гололедице в утренние часы. Ветер же будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на субботу, 9 марта, температура воздуха составит +1…+3 градуса, сообщает Гидрометцентр России. При этом в темное время суток в мегаполисе также не обойдется без осадков: местами пройдет небольшой дождь.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, завершившаяся зима в России была признана аномально теплой: на большей части страны, в том числе и в Москве, средняя сезонная температура превысила норму. Что касается начала весны, то, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в столице температура воздуха в марте будет держаться в районе месячной нормы или даже выше. При этом все еще будут возможны заморозки, которые периодически будут сменяться оттепелями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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