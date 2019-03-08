Посол РФ призвал США предпринять действия для решения проблемы "Эр-Рукбана"

СЕГОДНЯ 07:19 2019-03-08T07:35:39+03:00

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Времени на рассуждения о путях решения проблемы лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии уже не осталось. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.

"Сегодня важно не рассуждать, а предпринять конкретные действия, как это предлагает Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика. Спасти людей нужно через объединение усилий международного сообщества. Хорошо бы все это делать с Америкой", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что решить проблему "Эр-Рукбана" можно только путем его расформирования и немедленной эвакуации его жителей. Власти Сирии создали все условия для возвращения беженцев домой к нормальной жизни, передает ТАСС.

Глава российской дипмиссии в США отметил, что в решение этой проблемы многое зависит от Вашингтона и его готовности к совместной работе.

Как писал ранее сайт kp.ru, США отказываются поддержать операцию по эвакуации беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии, которую проводят совместно правительство САР и российские военные. Госдепартамент требует, чтобы это решение "соответствовало стандартам безопасности и было бы скоординировано со всеми сторонами", имея в виду оппозицию.

Напомним, правительство Сирии 1 марта направило автобусы для эвакуации людей из лагеря для беженцев "Рукбан". Однако командование группировкой США в зоне Эт-Танф по-прежнему препятствует их выходу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691028" frameborder="0"></iframe> Первая автомобильная колонна гумконвоя ООН и САКП вернулась из лагеря «Эр-Рукбан» в Дамаск в сопровождении военной полиции ВС РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU