Помпео обвинил Мадуро в массовых отключениях электричества в Венесуэле

СЕГОДНЯ 07:40 2019-03-08T07:40:01+03:00

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В пятницу, 8 марта, госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал массовые отключения электроэнергии в Венесуэле, в которых президент боливарианской республики Николас Мадуро ранее обвинил «американский империализм». Так, глава Госдепа заверил, что в случившемся виноваты не Соединенные Штаты, а политика нынешнего главы латиноамериканской страны.

«В отключении электричества и разрухе, из-за которых страдают обычные венесуэльцы, виноваты не США. Это не из-за Колумбии. Это не из-за Эквадора или Бразилии, Европы или кого бы то ни было еще. Дефицит электроэнергии и голод являются следствием некомпетентности режима Мадуро», - написал Помпео в своем микроблоге в Twitter.

А чуть позже руководитель американского внешнеполитического ведомства добавил: «Политика Мадуро не приносит ничего, кроме тьмы».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что на крупной венесуэльской гидроэлектростанции «Эль-Гури» произошла диверсия. А чуть позже стало известно о массовых отключениях электричества в боливарианской республике: без света остался 21 из 23 штатов страны. А в Каракасе обесточенными оказались несколько линий метрополитена и аэропорт Майкетия, также в столице наблюдаются сбои в работе мобильной связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU