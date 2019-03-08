В Палате представителей США одобрили запрет на признание Крыма российским

СЕГОДНЯ 08:02 2019-03-08T08:02:23+03:00

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В четверг, 7 марта, комитет по иностранным делам палаты представителей США единогласно одобрил законопроект, запрещающий американскому правительству признавать Крым российским. Однако теперь этот документ еще должен рассмотреть полный состав нижней палаты конгресса.

«По единогласному решению инициативы были направлены с внесенными в них поправками (на рассмотрение) палате представителей (полного состава)», - цитирует заявление пресс-службы комитета ТАСС.

Стоит отметить, что одобренный законопроект запрещает всем государственным учреждениям и ведомствам Соединенных Штатов «предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая должна включать признание или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета РФ над Крымом». При этом документ дает президенту США право делать исключения, если такое решение будет в интересах национальной безопасности страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крымский полуостров вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с РФ. При этом, как уже неоднократно говорили в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права. Однако Украина и страны Запада до сих пор отказываются признавать Крым частью России.

ИСТОЧНИК KP.RU