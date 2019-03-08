2019-03-08T08:44:30+03:00
В мире

Президент Чехии назвал инцидент с российским дипломатом «глупой провокацией»

Милош Земан прокомментировал отказ пропустить представителя МИД РФ на территорию республики
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Чехии Милош ЗеманПрезидент Чехии Милош ЗеманФото: REUTERS
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Президент Чехии Милош Земан прокомментировал отказ пропустить представителя МИД России на территорию республики. Так, он назвал этот инцидент с членом российской делегации, прибывшей ранее на этой неделе в Прагу на заседание межправительственной комиссии, «глупой провокацией»

«Считаю это глупой провокацией. <…> Есть люди, которые не умеют ничего другого, кроме как делать глупые провокации», - сказал чешский лидер в эфире телеканала Barrandov.

Также политик заметил, что в связи со случившимся российские представители даже хотели вернуться в Россию, то есть отказаться от участия в заседании межправкомиссии, «имеющем немалое значение» для развития хороших экономических отношений между Москвой и Прагой. По мнению Земана, если бы делегация нашей страны приняла решение вернуться домой, то это «на долгое время нарушило бы экономическое сотрудничество» между РФ и Чехией.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 5 марта, стало известно о том, что Чехия отказала во въезде в страну представителю российского министерства иностранных дел, направлявшемуся в составе официальной делегации нашей страны на заседание российско-чешской межправкомиссии. Как отмечалось, дипломата не пустили в республику «по соображениям безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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