Тимошенко обвинила Порошенко в ведении бизнеса с Россией

СЕГОДНЯ 09:06 2019-03-08T09:06:08+03:00

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Лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты незалежной Юлия Тимошенко сделала очередное громкое заявление. На этот раз она назвала действующего главу государства Петра Порошенко «проектом Кремля» и обвинила его в ведении бизнеса с Россией.

«На самом деле он и есть и проект, и рука Кремля. <…> Президент Украины во время войны ведет самый мощный бизнес с Кремлем», - сказала политик.

По словам Тимошенко, речь идет о поставках в незалежную российских нефтепродуктов и сжиженного газа. «И это бизнес по поставке нефтепродуктов через Новоград-Волынскую трубу. Это также бизнес по монопольным поставкам российского сжиженного газа на Украину, для чего СБУ (Служба безопасности Украины) закопала всех конкурентов», - подчеркнула лидер «Батькивщины» в интервью украинскому интернет-изданию Lb.ua.

Стоит отметить, что это уже не первое подобное заявление Юлии Тимошенко. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля она также заверяла, что Порошенко вместе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом уже пять лет обманывает граждан своей страны, говоря о том, что не покупает российский газ.

ИСТОЧНИК KP.RU