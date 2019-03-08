СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-08T09:31:33+03:00

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Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию, когда вместе со своей супругой Меланьей приветствовал премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супругу Монику у входа в Белый дом.

На видео, снятом журналистами, видно, что после рукопожатия американский лидер и глава чешского правительства сразу же направились в резиденцию, забыв про своих жен, которые в тот момент остановились на пороге и ждали мужей для совместной фотографии.

В итоге первым леди не оставалось ничего, кроме как пожать плечами и последовать за мужчинами. Как заметило издание Newsweek, женщины отреагировали на забывчивость политиков достаточно спокойно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696025" frameborder="0"></iframe> Трамп "забыл" жену на пороге Белого дома.

Кстати, напомним, это уже не первая неловкая ситуация, в которую попадает нынешний хозяин Белого дома. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, курьезный случай произошел перед традиционным пасхальным мероприятием в 2017 году: тогда Трамп забыл положить руку на сердце. Однако находившаяся рядом бдительная супруга Меланья вовремя напомнила ему о том, что следует делать, когда играет гимн.

ИСТОЧНИК KP.RU