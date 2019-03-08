Трамп «забыл» жену на пороге Белого дома
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию, когда вместе со своей супругой Меланьей приветствовал премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супругу Монику у входа в Белый дом.
На видео, снятом журналистами, видно, что после рукопожатия американский лидер и глава чешского правительства сразу же направились в резиденцию, забыв про своих жен, которые в тот момент остановились на пороге и ждали мужей для совместной фотографии.
В итоге первым леди не оставалось ничего, кроме как пожать плечами и последовать за мужчинами. Как заметило издание Newsweek, женщины отреагировали на забывчивость политиков достаточно спокойно.
Трамп "забыл" жену на пороге Белого дома.
Кстати, напомним, это уже не первая неловкая ситуация, в которую попадает нынешний хозяин Белого дома. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, курьезный случай произошел перед традиционным пасхальным мероприятием в 2017 году: тогда Трамп забыл положить руку на сердце. Однако находившаяся рядом бдительная супруга Меланья вовремя напомнила ему о том, что следует делать, когда играет гимн.
ИСТОЧНИК KP.RU
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