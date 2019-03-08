Россия и Турция провели совместные учения в Черном море

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-08T09:53:06+03:00

Корабли Черноморского флота. Фото: с официальной страницы Минобороны РФ в Facebook

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В пятницу, 8 марта, стало известно, что Черноморский флот (ЧФ) провел совместные учения с военно-морскими силами (ВМС) Турции. Так, экипажи патрульного корабля «Василий Быков» и морского тральщика «Валентин Пикуль», а также корвета «Бургазада» и минного тральщика «Акчай» отработали элементы взаимодействия и маневрирования в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.

«Экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы <…> провели совместные турецко-российские учения PASSEX с экипажами корвета "Бургазада" и минного тральщика "Акчай"», - цитирует сообщение ЧФ ТАСС.

Стоит отметить, что после учений турецкие корабли покинули порт Новороссийска: посещение иностранного порта было одним из элементов маневров «Голубая Отчизна - 2019», проводимых турецким военным командованием.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, отряд боевых кораблей ВМС Турции прибыл в Новороссийск в минувшую среду, 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU