2019-03-08T09:53:06+03:00
Политика

Россия и Турция провели совместные учения в Черном море

После маневров турецкие корабли покинули российские воды
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Корабли Черноморского флота. Фото: с официальной страницы Минобороны РФ в FacebookКорабли Черноморского флота. Фото: с официальной страницы Минобороны РФ в Facebook
Изменить размер текста:

В пятницу, 8 марта, стало известно, что Черноморский флот (ЧФ) провел совместные учения с военно-морскими силами (ВМС) Турции. Так, экипажи патрульного корабля «Василий Быков» и морского тральщика «Валентин Пикуль», а также корвета «Бургазада» и минного тральщика «Акчай» отработали элементы взаимодействия и маневрирования в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.

«Экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы <…> провели совместные турецко-российские учения PASSEX с экипажами корвета "Бургазада" и минного тральщика "Акчай"», - цитирует сообщение ЧФ ТАСС.

Стоит отметить, что после учений турецкие корабли покинули порт Новороссийска: посещение иностранного порта было одним из элементов маневров «Голубая Отчизна - 2019», проводимых турецким военным командованием.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, отряд боевых кораблей ВМС Турции прибыл в Новороссийск в минувшую среду, 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из сериала «Симпсоны» уберут серию с голосом Майкла Джексона
Умер старейший член палаты представителей США Ральф Холл
Рогозин ответил на твит Илона Маска о российском ракетостроении
Трамп «забыл» жену на пороге Белого дома
Тимошенко обвинила Порошенко в ведении бизнеса с Россией
Президент Чехии назвал инцидент с российским дипломатом «глупой провокацией»
В Госдуме назвали паранойей слова Климкина о «переселении» граждан в Крым
В Палате представителей США одобрили запрет на признание Крыма российским
Помпео обвинил Мадуро в массовых отключениях электричества в Венесуэле
Посол РФ призвал США предпринять действия для решения проблемы "Эр-Рукбана"
Погода в Москве на 8 марта 2019 года: в Международный женский день будет тепло, но ветрено
Мадуро обвинил "американский империализм" в отключении электричества в Венесуэле
Госдеп обозначил сроки завершения денуклеаризации КНДР
Суд над Манафортом не выявил сговора с Россией
Депутат Рады: Украинцы вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова
В Венесуэле 20 регионов остались без света из-за аварии
В администрации США возможность вторжения в Венесуэлу не обсуждается
Госдеп: США готовы к конструктивному диалогу с КНДР
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны до 1,1%
Тим Кук сменил имя в соцсетях после оговорки Трампа
Климкин назвал Крым "худшей версией России"
В Москве на детской площадке нашли гранату
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Сенат Франции не поддержал запрет на использование полицией резиновых пуль
Гульнару Каримову обвинили во взятке в 865 миллионов долларов
Коалиция применяла снаряды с белым фосфором при ударе по Эль-Багуз в Сирии
Тимошенко собирается встретится с Путиным в случае победы на выборах