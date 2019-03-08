2019-03-08T10:43:01+03:00
Общество

Умер старейший член палаты представителей США Ральф Холл

О том, что умер старейший член палаты представителей США Ральф Холл, сообщил его помощник Эд Валентайн
Дарья ИВАШКИНА
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Старейший член палаты представителей США Ральф ХоллСтарейший член палаты представителей США Ральф ХоллФото: wikimedia.org
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В пятницу, 8 марта, появилась информация о том, что умер старейший член палаты представителей США Ральф Холл. Как стало известно, республиканец скончался в минувший четверг в своем доме, который находится в городе Рокволл (штат Техас). Ему было 95 лет.

Печальную новость сообщил помощник политика Эд Валентайн, сообщает Associated Press. При этом он не назвал причину смерти Холла, однако заметил, что усопший не страдал серьезными заболеваниями.

СПРАВКА «КП»

Ральф Холл был членом палаты представителей на протяжении 34 лет: с 1981-го по 2015 год. При этом с 2011-го по 2013 год он занимал пост председателя комитета по науке, космосу и технологиям.

Стоит отметить, что в 2004 году Холл перешел в Республиканскую партию после того, как более 50 лет был членом Демократической партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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