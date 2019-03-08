Из сериала «Симпсоны» уберут серию с голосом Майкла Джексона

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-08T11:09:45+03:00

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В пятницу, 8 марта, появилась информация о том, что создатели мультипликационного сериала «Симпсоны» приняли решение исключить из обращения эпизод 1991 года под названием «Совершенно безумный папа», в котором одного из героев озвучивает король поп-музыки Майкл Джексон. Поводом для этого стали новых обвинений в адрес певца, прозвучавшие в документальном фильме «Покидая Неверлэнд».

Исполнительный продюсер сериала Джеймс Брукс заявил журналистам, что после просмотра ленты, в которой описываются случаи якобы развращения Джексоном малолетних, у создателей «Симпсонов» остался «только один выход».

По словам Брукса, серия с голосом Джексона будет убрана со всех платформ и источников, включая стриминговые сервисы, на которых транслируется мультсериал. Кроме того, ее не будет в будущих переизданиях сериала на Blu-ray и DVD, пишет The Wall Street Journal.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, фильм «Покидая Неверлэнд» основан на показаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака: в документальной ленте они рассказывают о насилии, которому, по их словам, подвергались в детстве со стороны певца на его ранчо Neverland. Стоит отметить, что семья Майкла Джексона уже назвала новые обвинения в педофилии «публичным линчеванием» и подала в суд.

СПРАВКА «КП»

В эпизоде «Совершенно безумный папа» король поп-музыки озвучивает героя по имени Леона Камповски - пациента психиатрической клиники, который считает себя Майклом Джексоном. Причем в титрах к серии имя певца не указано, его участие в создании эпизода подтвердилось лишь спустя несколько лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/666254" frameborder="0"></iframe> Майкл Джексон. Жизнь как триллер.Его судили за растление ребёнка. Но мальчик вырос и признался, что оклеветал певца ради денег. Его заклевали за попытку осветлить кожу. А он просто боролся с витилиго. Майкла Джексона погубили суды и сплетни. А ведь сегодня король поп-музыки мог бы отметить своё 60-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU