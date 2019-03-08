Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-08T11:56:25+03:00

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В пятницу, 8 марта, стало известно, что прокуратура Рима заподозрила бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в подкупе судей.

Как выяснилось, в отношении экс-главы итальянского правительства начато расследование, так как прокуроры считают, что он мог повлиять на решение Государственного совета об отмене судебного постановления, обязывающего банк Madilanum, который контролировал экс-премьер, передать 9,99% акций в Центробанк Италии в связи с делом о финансовых махинациях в компании Mediaset. Прокуратура Рима предполагает, что Берлускони мог подкупить судей, которые вынесли данное решение, сообщает агентство AGI.

Кстати, напомним о «деле Mediaset». Как писал сайт kp.ru, в октябре 2012 года бывший итальянский премьер-министр был признан виновным в создании «теневых фондов» при покупке прав на демонстрацию американских фильмов и в уклонении от уплаты налогов. В итоге Сильвио Берлускони получил четыре года тюрьмы, однако затем срок заключения был сокращен по амнистии до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU