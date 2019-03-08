СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-08T12:20:13+03:00

Немец получил пожизненный срок за то, что подсыпал яды в еду своих коллег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу, 8 марта, появилась информация о том, что суд немецкого города Билефельд приговорил мужчину, который несколько лет подсыпал яды в еду коллег, к пожизненному заключению.

Речь идет о мужчине, работавшем в фирме ARI Armaturen, которого арестовали в мае прошлого года после того, как камеры видеонаблюдения запечатлели, как он подсыпал подозрительный порошок в бутерброд коллеги.

Тогда же при обыске в доме осужденного нашли химическую лабораторию, в которой, как выяснилось чуть позже, тот экспериментировал с такими веществами, как ртуть, свинец, кадмий и ацитат свинца, а затем добавлял их в еду сослуживцев. В результате два человека получили тяжелое поражение почек, и еще один впал в кому.

Между тем мотивы преступника остались неясны. Как предполагает следствие, он просто хотел увидеть действие веществ на коллег, пишет The Independent.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно выяснилось, что медик из Германии убил 84 пациента. Как оказалось, мужчина убивал людей, чтобы выделиться в глазах начальства и просто «от скуки».

ИСТОЧНИК KP.RU