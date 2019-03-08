Китай намерен содействовать экономическому развитию КНДР

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-08T12:22:29+03:00

Министр иностранных дел КНР заявил, что Пекин приложит все возможные усилия для оказания поддержки новой государственной стратегии развития Северной Кореи

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Китайские власти намерены поддерживать новую стратегию развития Северной Кореи, в основу которой заложено стимулирование экономического развития государства. Пекин также приложит все усилия для продвижения процесса ядерного разоружения Корейского полуострова. Соответствующие заявление сделал член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу, 8 марта.

«Мы приложим все возможные усилия для того, чтобы оказать поддержку новой государственной стратегии развития КНДР, заключающейся в целенаправленном стимулировании экономического развития, направленной на улучшение народного благосостояния», - сказал министр на пресс-конференции. Он также отметил, что «Китай приложит максимально возможные усилия для продвижения процесса ядерного разоружения Корейского полуострова».

Ван И отметил, что «благодаря ведущей роли высшего руководства Китая и КНДР дружба двух стран будет только крепнуть, и это позволит поддерживаемым между ними отношениям вступить в новую эпоху».

Министр также напомнил, что в этом году северокорейский лидер уже также успел побывать в гостях у своего китайского коллеги. Во время визита в Пекин глава КНДР пригласил председателя республики прибыть в Пхеньян.

Ранее kp.ru сообщал, что в скором времени в Китае может состояться новый двусторонний саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что очередной двусторонний саммит состоится после 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU