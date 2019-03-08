2019-03-08T12:48:14+03:00
Общество

Аэрофлот 8 марта поздравляет пассажирок цветами и стихами

Авиакомпания приготовила для женщин на своих рейсах приятный сюрприз
Ксения БОГДАНОВА
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Авиакомпания "Аэрофлот" приготовила для женщин на своих рейсах приятный сюрпризАвиакомпания "Аэрофлот" приготовила для женщин на своих рейсах приятный сюрприз
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Пассажирок рейса Аэрофлота встречают сегодня на борту цветами и стихами. Авиакомпания приготовила особое поздравление для представительниц прекрасного пола, купивших билеты на 8 марта. С утра в салонах всех самолетов Аэрофлота по громкой связи звучат четверостишия, посвящённые Международному женскому дню и милым дамам. А пассажиркам рейсов, вылетающих из Москвы, вручают цветы.

Поздравительные четверостишия к 8 марта были отобраны по итогам конкурса, объявленного Аэрофлотом среди подписчиков социальной сети ВКонтакте. На официальной странице авиакомпании все желающие могли оставить сочинённые ими строки. Всего в конкурсе участвовало около 900 стихотворений авторов из разных уголков России.

Три лучших стихотворения были отобраны экспертами Аэрофлота в ходе тайного голосования. Из них подписчики ВКонтакте выбрали одно лучшее, проголосовав за него на странице авиакомпании в соцсети.

Победителем стал Даниил Баженов - его четверостишие набрало больше всего голосов:

Душевный праздник радостной весны!

Всех милых женщин мы сегодня поздравляем!

Вы наше всё: Любовь, надежды и мечты!

И вам благодаря мы крылья обретаем!!!

Победителя стихотворного конкурса ждёт специальный приз - сертификат на два билета эконом-класса туда и обратно в любой из городов маршрутной сети «Аэрофлота».

– Преподносить 8 Марта подарок в виде стихов и цветов женщинам, которые путешествуют нашими рейсами, - одна из добрых традиций Аэрофлота, - подчеркнул генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Это – знак нашей любви, заботы и признательности вам, дорогие представительницы прекрасной половины наших пассажиров. Присоединяюсь к своим коллегам и от имени всех мужчин авиакомпании поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю здоровья и любви, весеннего солнца и тепла, а также приятных путешествий с Аэрофлотом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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