Лазарев анонсировал премьеру песни для «Евровидения - 2019»

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-08T12:48:46+03:00

Певец выразил надежду на то, что композиция всем понравится так же, как и ему [видео]

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В пятницу, 8 марта, певец Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни, с которой выступит на международном конкурсе «Евровидение-2019». Как выяснилось, презентация новой композиции состоится уже в ближайшую субботу.

«Момент настал: в субботу, 9 марта, в 17:00 по европейскому времени (19:00 мск) мы презентуем российскую песню для "Евровидения". Я очень надеюсь, что вам всем она очень понравится, как и мне, когда я ее только услышал», - написал певец в своем Instagram.

Также Лазарев поблагодарил за поддержку и помощь Филиппа Киркорова, который вновь стал его наставником при подготовке к конкурсу и продюсером его выступления. «Настоящая дружба существует в шоу-бизнесе, и Филипп Киркоров - лучшее тому доказательство», - отметил исполнитель. Кроме того, российский участник «Евровидения - 2019» выразил благодарность греческому композитору Димитрису Контопулосу и другим людям, которые помогали ему.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Нашу страну на конкурсе будет представлять Сергей Лазарев. Причем ранее певец уже рассказал, что песня, с которой он собирается выступить в Израиле, была написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

lazarevsergey Букмекеры, даже еще не услышав песни, отдали Лазареву и России первое место на Евровидении

ИСТОЧНИК KP.RU