2019-03-08T13:05:43+03:00
Политика

Турция и Россия приступили к совместному патрулированию в Идлибе

Анкара будет контролировать демилитаризованную зону, Москва - внешний периметр зоны деэскалации
Елена Гильманова
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Турция и Россия приступили к совместному патрулированию в ИдлибеТурция и Россия приступили к совместному патрулированию в ИдлибеФото: REUTERS
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В пятницу, 8 марта, Россия и Турция начинают совместное патрулирование территории в сирийском Идлибе. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Дипломат отметил, что совместное патрулирование важно для обеспечения стабильности на северо-западе Сирии и сохранения режима прекращения огня.

Акар пояснил, что Россия будет осуществлять патрулирование вдоль границ Идлиба, а Турция - в регионах, в которых у террористов было изъято вооружение. Он подчеркнул, что Анкара не поддерживает контактов с режимом Башара Асада и переговоры ведутся исключительно с Москвой, а при необходимости и с Тегераном.

«Основное недовольство Анкары режимом Башара Асада связано с нарушением режима прекращения огня в Идлибе. Турция ожидает, что сторонники Асада будут соблюдать перемирие, и Москва добьется от сирийского режима прекращения обстрелов северо-запада Сирии», - заявил глава минобороны Турции.

Напомним, что 17 сентября прошлого года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону. Однако Анкара попросила отложить начало совместного патрулирования в Идлибе в связи с временной неспособностью гарантировать условия безопасности со своей стороны.

В феврале этого года посол России в Сирии Александр Ефимов и представитель МИД Мария Захарова выразили надежду, что турецкая сторона полностью выполнит взятые на себя обязательства по зоне деэскалации конфликта в сирийском Идлибе, включая создание демилитаризованной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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