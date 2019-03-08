2019-03-08T13:06:03+03:00
Политика

Медведев с борта самолета поздравил женщин с 8 Марта

Российский премьер пожелал представительницам прекрасного пола, чтобы хорошее настроение и забота близких продолжались бесконечно [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта. Причем сделал он это, находясь прямо на борту правительственного самолета Ил-96: видеообращение с поздравлением было записано, когда политик возвращался из рабочей поездки домой.

«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с весенним праздником, днем 8 Марта. Вообще, у этого праздника политическая природа, но мы о ней давно забыли. Теперь это просто день, когда мы можем поздравить своих близких женщин: бабушек, матерей, сестер, жен, подруг, всех, кто дорог и кого хочется поздравить с этим женским праздником», - сказал глава кабмина.

Также он заметил, что цифра «8» в дате праздника напоминает знак бесконечности, в связи с чем пожелал всем представительницам прекрасного пола, чтобы хорошее настроение и забота близких продолжались для них «не только 8 Марта, а бесконечно, то есть постоянно».

Кроме того, Медведев выразил надежду на то, что виновницам торжества удастся провести Международный женский день «в кругу очень близких и самых дорогих людей». «Хочу, чтобы день 8 Марта вы провели в кругу очень близких и самых дорогих людей, которые помогают вам, которые создают вам уют, которые просто являются для вас любимыми людьми», - подчеркнул премьер в своем видеообращении, опубликованном на сайте правительства.

Медведев с борта самолета поздравил женщин с 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Супруга Георгия Данелии рассказала о состоянии здоровья режиссера
Ле Пен напомнила ЕС о «катастрофических последствиях» антироссийских санкций
Бельгийки 8 марта впервые объявили всеобщую забастовку
Пушков: новый перл от Климкина – полная чушь
Сбой на «желтой» линии метро произошел из-за падения пассажира на рельсы
Турция и Россия приступили к совместному патрулированию в Идлибе
Лазарев анонсировал премьеру песни для «Евровидения - 2019»
Президент Финляндии принял отставку правительства
Аэрофлот 8 марта поздравляет пассажирок цветами и стихами
Китай намерен содействовать экономическому развитию КНДР
Немец получил пожизненный срок за то, что подсыпал яды в еду своих коллег
Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции
Глава МИД Китая заявил о «существенном прогрессе» в торговых переговорах с США
Из сериала «Симпсоны» уберут серию с голосом Майкла Джексона
Умер старейший член палаты представителей США Ральф Холл
Рогозин ответил на твит Илона Маска о российском ракетостроении
Россия и Турция провели совместные учения в Черном море
Трамп «забыл» жену на пороге Белого дома
Тимошенко обвинила Порошенко в ведении бизнеса с Россией
Президент Чехии назвал инцидент с российским дипломатом «глупой провокацией»
В Госдуме назвали паранойей слова Климкина о «переселении» граждан в Крым