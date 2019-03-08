СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-08T13:06:03+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта. Причем сделал он это, находясь прямо на борту правительственного самолета Ил-96: видеообращение с поздравлением было записано, когда политик возвращался из рабочей поездки домой.

«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с весенним праздником, днем 8 Марта. Вообще, у этого праздника политическая природа, но мы о ней давно забыли. Теперь это просто день, когда мы можем поздравить своих близких женщин: бабушек, матерей, сестер, жен, подруг, всех, кто дорог и кого хочется поздравить с этим женским праздником», - сказал глава кабмина.

Также он заметил, что цифра «8» в дате праздника напоминает знак бесконечности, в связи с чем пожелал всем представительницам прекрасного пола, чтобы хорошее настроение и забота близких продолжались для них «не только 8 Марта, а бесконечно, то есть постоянно».

Кроме того, Медведев выразил надежду на то, что виновницам торжества удастся провести Международный женский день «в кругу очень близких и самых дорогих людей». «Хочу, чтобы день 8 Марта вы провели в кругу очень близких и самых дорогих людей, которые помогают вам, которые создают вам уют, которые просто являются для вас любимыми людьми», - подчеркнул премьер в своем видеообращении, опубликованном на сайте правительства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696045" frameborder="0"></iframe> Медведев с борта самолета поздравил женщин с 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU