Бельгийки 8 марта впервые объявили всеобщую забастовку

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-08T13:50:20+03:00

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В пятницу 8 марта, женщины Бельгии по призыву феминистской платформы Collecti.e.f 8 mars впервые вышли на всеобщую забастовку в защиту их прав. Инициатива объединила представительниц многих профсоюзов и общественных организаций.

«Забастовка должна показать, что без женщин мир остановится», - сказано в призыве организаторов забастоки.

«Ясно, что равенство между мужчинами и женщинами не является реальностью», - приводит слова одной активистки издание «Интерфакс» заявила активистка.

СМИ Бельгии уже сообщают о некоторых нарушениях работы ряда учреждений, в которых женщины составляют большинство персонала. Однако, на данный момент нельзя точно сказать о том, какие масштабы может принять данная забастовка.

«Мы выбрали инструмент забастовки, потому что остановка работы - это сильный сигнал. Это позволяет показать, насколько женщины необходимы», - цитирует представителя оргкомитета Рут Палуку-Атоки газета Le Soir.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что в феврале из-за всеобщей забастовки в Бельгии на целые сутки закрылись все аэропорты страны. Забастовка также сказалась также на работе наземного транспорта и большинства учреждений. В том числе она затронула школы и больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU