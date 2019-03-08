2019-03-08T14:09:45+03:00
Общество

Супруга Георгия Данелии рассказала о состоянии здоровья режиссера

По словам Галины Юрковой-Данелии, состояние стабильное, но речь о выписке пока не идет
Елена Гильманова
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Режиссер Григорий ДаниеллиРежиссер Григорий ДаниеллиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жена режиссера Григория Данелии, Галина Юркова-Данелия сообщила о состояние здоровья своего мужа. По ее словам, есть улучшения, однако о выписке говорить рано.

"Есть улучшения, да, я боюсь говорить на эту тему, чтобы не сглазить. Речь о выписке не идет. Состояние стабильное, нормальное", - сказал она.

Напомним, что создатель культовых советских кинофильмов, легендарный режиссер, сценарист и актер в конце февраля был госпитализирован в одну из столичных клиник. Изначально врачи подозревали пневмоторакс (скопление газов в грудной клетке), однако оказалось, что это пневмония. 24 февраля 88-летнего режиссера ввели в искусственную кому. На следующий день его супруга сообщила, что состояние мужа тяжелое, но не безнадежное и делают все возможное для того, чтобы его поднять. 26 февраля Галина сообщала, что он вышел из комы.

Георгий Данелия — один из лучших режиссеров Советского Союза. Его фильмы вошли в историю отечественного кинематографа. Он снял «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!» и другие картины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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