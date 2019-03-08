2019-03-08T14:39:20+03:00
Политика

НАТО готовит «выверенный» ответ на размещение РФ ракет вблизи границ альянса

Генсек Североатлантического альянса в очередной раз обвинил Москву в нарушении Договора РСМД
Елена Гильманова
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Североатлантический альянс ответит на размещение Россией мобильных ракет, способных нести ядерные заряды, у границ стран-членов блока. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Варшаве в пятницу, 8 марта.

«Я могу сказать, что будет выверенный скоординированный ответ», - сказал он.

Генсек альянса в очередной раз обвинил Москву в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал Россию вернуться к его соблюдению. Он добавил, что расширение НАТО не является провокацией.

«Мы посылаем чёткий сигнал тем, кто считает, что расширение НАТО - это провокация. Это не провокация, а национальные решения», - заявил Столтенберга.

Ранее Генсек НАТО сообщил, что североатлантический альянс не собирается разворачивать наземные ядерные ракеты в Европе после прекращения действия Договора РСМД. Он отметил, что альянс «должен начать планировать мир без ДРСМД». По его мнению, при этом необходимо учитывать появление большего количества российских ракет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 2 февраля США приостановили участие в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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