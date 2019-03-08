СКР предъявил обвинения двум задержанным по делу об убийстве следователя

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-08T14:46:16+03:00

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В пятницу, 8 марта, стало известно, что следователи предъявили обвинения двум задержанным по делу об убийстве старшего следователя по особым делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной, которое было совершено в Подмосковье в октябре 2018 года. Речь идет о предполагаемом исполнителе преступления Абдулазизе Абдулазизове, а также о 17-летнем жителе Санкт-Петербурга.

При этом в Басманный суд Москвы уже поступили ходатайства следственных органов о заключении обоих фигурантов под стражу: правоохранители требуют арестовать обвиняемых на два месяца, то есть до 7 мая. «В суд поступили ходатайства органов следствия об избрании в отношении Абдулазиза Абдулазизова и второго (несовершеннолетнего) обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказала официальный представитель Басманного суда Юнона Царева «Интерфаксу».

Также она уточнила, что Абдулазизову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь следователя (ст. 295 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). А несовершеннолетнего фигуранта обвинили в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33 - ст. 295 УК РФ).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 7 марта в Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых по громкому делу об убийстве подполковника полиции Евгении Шишкиной. Само убийство произошло в октябре прошлого года в Подмосковье: женщину убили единственным точным выстрелом в шею, когда та шла от подъезда своего дома к машине.

ИСТОЧНИК KP.RU