2019-03-08T15:49:57+03:00
В мире

В Киеве радикалы пытались помешать феминисткам пройти маршем по городу

Ультраправые националисты провоцировали женщин, срывая с них значки и вырывая плакаты из рук
Елена Гильманова
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В Киеве радикалы пытались помешать феминисткам пройти маршем по городуВ Киеве радикалы пытались помешать феминисткам пройти маршем по городуФото: REUTERS
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На Михайловской площади в центре Киева в Международный женский день произошло столкновение между феминистками и ультраправыми националистами.

Когда в центре украинcкой столицы формировалась колонна из нескольких тысяч людей для участия в марше, приуроченном к 8 марта, ультраправые националисты пытались помешать феминисткам пройти по городу. Свои действия радикалы объясняли тем, что не согласны с лозунгами, поскольку в обществе должны господствовать традиционные ценности.

«Мы самостоятельно решим, где работать, как выглядеть, что одевать, рожать или нет, выходить замуж или нет, каким образом и где себя вести и прочее», - заявили организации движения феминисток в Facebook.

Как сообщает телеканал Прямой, «во время акции ультраправые радикалы провоцировали феминисток, срывая с них значки и вырывая плакаты из рук. Вследствие провокаций завязалась драка». «Представители правоохранительных органов задержали нескольких участников инцидента», - добавляется в сообщении.

В полиции Киева заявили, что столкновений удалось избежать и были задержаны три человека. «Во время сбора участников между представителями возник конфликт и толкотня. Правоохранители оперативно вмешались и предупредили драку. Трех активных участников доставили в управление полиции для дачи объяснений», - сообщили в пресс-службы киевских правоохранительных органов.

Напомним, ранее kp.ru писал о том, что в Киеве нападению радикалов подвергся дом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Жилище главы МВД было обстреляно из фейерверков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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