2019-03-08T15:49:47+03:00
Общество

«Дозировать время с гаджетами»: Роспотребнадзор рассказал, как школьникам сохранить зрение

По данным ведомства, около половины детей получают близорукость во время обучения и вынуждены носить очки всю жизнь
Екатерина БОЛГОВА
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Роспотребнадзор рассказал, как школьникам сохранить хорошее зрениеРоспотребнадзор рассказал, как школьникам сохранить хорошее зрениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роспотребнадзор сообщил, что около половины российских детей получают близорукость за годы обучения в школе и потом вынуждены носить очки и линзы всю жизнь. Чтобы избежать этого, в ведомстве дали соответствующие рекомендации. Самое главное — время, проведенное за компьютером и другими гаджетами, необходимо дозировать.

"Рекомендуется также ежедневная гимнастика для глаз, оптимальное оборудование рабочего места ученика для выполнения зрительной работы — это удобное рабочее место, левостороннее освещение, расстояние от монитора до глаз не менее 70 сантиметров, от рабочей поверхности — не менее 25 сантиметров", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, для сохранения хорошего зрения, школьники должны не забывать о прогулках,а родителям необходимо включить не меньше двух часов прогулок в светлое время дня.

"По данным исследований, нарушения зрения у таких детей встречаются существенно реже по сравнению с теми, кто прогулками пренебрегает", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору хороших блинов на Масленицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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