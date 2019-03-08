Китай намерен содействовать в разрешении конфликта между Индией и Пакистаном
Правительства Китая и Пакистана собираются предпринять совместные действия, направленные на разрешение конфликта между Дели и Исламабадом. Соответствующие заявление сделал замминистра иностранных дел Китая Кун Суанью.
Дипломат призвал конфликтующие стороны сесть за стол переговоров. «Китай считает, что Индии и Пакистану необходимо избегать действий, которые могут привести к ухудшению ситуации, проявить добрую волю и позитивный настрой, как можно скорее приступить к диалогу, совместными усилиями обеспечить мир и стабильность в регионе», - сказал Кун Суанью.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Евросоюз призвал Индию и Пакистан быть более сдержанными по отношению друг к другу, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе
Накануне Дели предупредил Исламабад о том, что дальнейшие провокации и обстрел жилых районов у линии соприкосновения в индийском штате Джамму и Кашмир могут привести к «серьезным последствиям». Ранее kp.ru сообщал, что Индия обвинила Пакистан в очередном нарушении режима прекращения огня. Представитель индийского оборонного ведомства сообщил, что в результате обстрела пострадал один человек.
ИСТОЧНИК KP.RU