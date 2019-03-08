2019-03-08T16:37:27+03:00
Общество

Первый женский экипаж NASA выйдет в открытый космос в 2019 году

Это произойдёт в марте в рамках 59-й экспедиции на Международную космическую станцию
Елена Гильманова
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Первый женский экипаж NASA выйдет в открытый космос в 2019 годуПервый женский экипаж NASA выйдет в открытый космос в 2019 годуФото: REUTERS
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Американское космическое агентство NASA в марте этого года отправит в открытый космос полностью женскую команду.

Американки Энн Макклейн и Кристина Кук выйдут в открытый космос. Помогать астронавтам будет еще одна женщина - диспетчер системы управления полётами из Канадского космического агентства Кристен Фаччол. Ее задачей будет оказывать поддержку во время 7-часового выхода в космос.

Выход в открытый космос запланирован на 29 марта. Это произойдёт в рамках 59-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), которая запланирована на 14 марта.

В феврале этого года kp.ru сообщал, что астронавты Макклейн и Кук подтвердили свое назначение на миссию. «Мы готовы выполнить любую задачу с любым членом экипажа», - сообщила тогда Кристина Кук на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

С 1984 года это будет первый исключительно женский выход в открытый космос. Ранее все работы за пределами МКС проводились только при участии мужчин.

Напомним, что первой женщиной, которая вышла в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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