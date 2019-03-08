2019-03-08T16:35:43+03:00
В мире

Uber выплатит 2,3 млн евро властям Нидерландов за нарушение законодательства

У компании также изымут незаконную прибыль в размере более 300 тысяч евро
Екатерина БОЛГОВА
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Uber в Нидерландах выплатит €2,3 млн штрафа за незаконную перевозкуUber в Нидерландах выплатит €2,3 млн штрафа за незаконную перевозкуФото: REUTERS
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Онлайн-сервис заказа такси Uber выплатит властям Нидерландов штраф в размере 2,3 млн евро за незаконную перевозку пассажиров. Как сообщила в пятницу, 8 марта, прокуратура страны, у компании также изымут прибыль в размере более 300 тысяч, которая была получена в результате нелицензированной перевозки.

С июля 2014 года по ноябрь 2015 года Uber предоставлял в Нидерландах услугу UberPop, воспользовавшись которой, каждый желающий мог перевозить пассажиров на своем личном автомобиле. Такая деятельность нарушает голландское законодательство, так как услуги такси здесь можно оказывать лишь при наличии специально лицензии.

"Данная лицензия предназначена для обеспечения безопасности клиентов, водители могут получить ее только после прохождения специального курса вождения и медицинского освидетельствования", - сообщила прокуратура.

Ведомство также отметило, что лицензирование деятельности такси помогает бороться с нечестной конкуренцией. В компании Uber ответили, что вынесут урок из этой ситуации и стараются соблюдать все требования и законы стран, где осуществляется деятельность, пишет газета De Telegraaf.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале января арбитражный суд Брюсселя запретил Uber использоват такси без соответствующих лицензий

ИСТОЧНИК KP.RU

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