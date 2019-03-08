В Москве у женщины украли килограмм золотых монет и 40 тысяч долларов
В Москве у женщины украли коллекцию золотых монет весом один килограмм и 40 тысяч долларов.
По данным пресс-службы столичного главка МВД, кража произошла в Новой Москве. Москвичка 1958 года рождения заявила, что имущество было похищено из ее дома. Как отметил представитель пресс-службы, похитители отжали пластиковое окно на первом этаже жилого дома и попали внутрь. Преступление было совершено в период с 18:00 3 марта по 17:10 7 марта. После этого злоумышленники скрылись.
"Материальный ущерб составил 5,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, передает РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU