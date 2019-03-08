В Москве у женщины украли килограмм золотых монет и 40 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-08T16:50:22+03:00

В Москве у пенсионерки украли килограмм золотых монет и 40 тысяч долларов Фото: Александр ГЛУЗ

Пенсионерка заявила, что имущество похитили из ее дома

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В Москве у женщины украли коллекцию золотых монет весом один килограмм и 40 тысяч долларов.

По данным пресс-службы столичного главка МВД, кража произошла в Новой Москве. Москвичка 1958 года рождения заявила, что имущество было похищено из ее дома. Как отметил представитель пресс-службы, похитители отжали пластиковое окно на первом этаже жилого дома и попали внутрь. Преступление было совершено в период с 18:00 3 марта по 17:10 7 марта. После этого злоумышленники скрылись.

"Материальный ущерб составил 5,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 23 февраля в Ростове-на-Дону мужчина, угрожая ножом, похитил у пенсионерки деньги на праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU