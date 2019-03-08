2019-03-08T16:52:51+03:00
В мире

Пола Манофорта приговорили к трем годам и 11 месяцам лишения свободы

Судья заявил, что экс-глава предвыборного штаба Трампа совершил «неоспоримо серьезные» преступления
Елена Гильманова
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Экс-главу предвыборного штаба президента США Пол МанофортЭкс-главу предвыборного штаба президента США Пол МанофортФото: REUTERS
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Суд Вирджинии приговорил бывшего главу предвыборного штаба президента США Пола Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за финансовые нарушения. Он также будет обязан выплатить штраф 50 тыс. долларов и возместить 24 млн долларов убытков.

Экс-главу предвыборного штаба Трампа признали виновным в подаче ложной налоговой декларации, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных счетов. Обвинение запрашивало для него 24 года лишения свободы.

По словам судья Томас Селби Эллис, Манафорт совершил «неоспоримо серьезные» преступления и поразительно, что он не выразил сожаления за участие в противоправных деяниях. Судья предположил, что обвиняемый украл более 6 млн долларов у налогоплательщиков, и назвал это «кражей денег у всех, кто платит».

13 марта в Вашингтоне Манафорту должны вынести еще один приговор по обвинению в давлении на свидетелей.

Накануне kp.ru сообщил, что суд не выявил никакого сговора Манафорта с Россией.

Напомним, Пол Манафорт и его деловой партнер Ричард Гейтсстали первыми обвиняемыми по делу о пресловутом «вмешательстве» России в американские выборы президента, а позже их заподозрили и в других прегрешениях. В частности – в отмывании денег, полученных от лоббистской деятельности в интересах украинских властей, «сговоре против США», махинациях с документами и прочих правонарушениях – обвинение насчитывает 12 пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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