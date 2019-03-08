СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-08T17:18:22+03:00

Лондон: в переговорах с ЕС по Brexit достигнут некоторый прогресс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Великобритании заявил, что может быть согласована сделка, которая устроит британской кабмин

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Великобритания и Европейский союз смогли добиться определенного прогресса в переговорах по условиям Brexit и вполне возможно, что стороны смогут договориться по поводу формы, которая устроит британских парламентариев. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант в пятницу, 8 марта.

«Мы, как я полагаю, добились некоторого прогресса за последние несколько дней. Но предстоит сделать чуть больше. Вполне возможно, что мы этого достигнем», - сказал министр в интервью четвертому радиоканалу "Би-би-си".

Хант отметил, что Британия заинтересована в сохранении хороших отношений с ЕС, но для этого «гибкой позиции» должны придерживаться обе стороны переговоров.

«Это момент перемен в отношениях между Великобританией и ЕС, и история вынесет обеим сторонам суровый приговор, если мы ошибемся», - добавил министр.

По его словам, Лондон выступает «с очень ясной просьбой». «Мы знаем, что именно требуется для того, чтобы провести соглашение через Палату общин», - подчеркнул глава британского МИД.

Накануне, британский кабмин сообщил, что очередная сделка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit возможно вновь не сможет получить одобрение парламента. На прошлом голосовании члены британской палаты общин не поддержали сделку по выходу из ЕС с перевесом в 230 голосов.

Напомним, что второе голосование по Brexit состоится 12 марта. Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU