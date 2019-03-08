2019-03-08T18:11:15+03:00
В мире

На учениях американской армии "загримировали" бронетранспортеры под танки Т-72Б

Для этого были использованы пластик, стекловолокно и листовое железо [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Американские военные "загримировали" бронетранспортеры под Т-72Б3Американские военные "загримировали" бронетранспортеры под Т-72Б3
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На учениях американских войск в Германии бронетранспортеры M113 «загримировали» под российские танки Т-72Б. В интернете появилось видео, в котором видно бронетранспортеры, имитирующие российскую военную технику.

Как сообщило издание Popular Mechanics, америкаснкие военные применили пластик, стекловолокно и листовое железо, чтобы машины напоминали российские танки.

Напомним, танк Т-72Б — средний и основной танк , который относится к семейству Т-72. Модификация была разработана как альтернатива легендарному танку Т-90А.

Американские военные "загримировали" бронетранспортеры под российские танки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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