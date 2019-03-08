На учениях американской армии "загримировали" бронетранспортеры под танки Т-72Б
Для этого были использованы пластик, стекловолокно и листовое железо [видео]
Американские военные "загримировали" бронетранспортеры под Т-72Б3
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На учениях американских войск в Германии бронетранспортеры M113 «загримировали» под российские танки Т-72Б. В интернете появилось видео, в котором видно бронетранспортеры, имитирующие российскую военную технику.
Как сообщило издание Popular Mechanics, америкаснкие военные применили пластик, стекловолокно и листовое железо, чтобы машины напоминали российские танки.
Напомним, танк Т-72Б — средний и основной танк , который относится к семейству Т-72. Модификация была разработана как альтернатива легендарному танку Т-90А.
Американские военные "загримировали" бронетранспортеры под российские танки.
ИСТОЧНИК KP.RU