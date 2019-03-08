2019-03-08T18:19:17+03:00
В мире

МИД Австрии вызовет посла Украины из-за запрета на въезд австрийскому журналисту

Украинская сторона обвинила Кристиану Вершюцу в оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде
Елена Гильманова
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Министр иностранных дел Австрии Карин КнайсльМинистр иностранных дел Австрии Карин КнайсльФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На следующей неделе Министерство иностранных дел Австрии вызовет посла Украины в Вене Александра Щербу на беседу из-за решения украинских властей запретить въезд в Киев руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу.

Как передаёт Австрийское агентство печати APA, беседу с украинским дипломатом проведёт генсек МИД Йоханнес Петерлик, поскольку министр иностранных дел Карин Кнайсль будет находиться с визитом в Москве.

7 марта Киев на один год запретила въезд на Украину для Кристиану Вершюцу. Против него выдвинули обвинения в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде.

В свою очередь Кнайсль обвинила Украину в цензуре и осудила действия Киева, призвав снять запрет на въезд. Отмечается, что она намерена затронуть этот вопрос на встрече министров иностранных дел Европейского Союза 18 марта в Брюсселе.

Председатель Австрийского союза журналистов Фред Турнхайм отметил, что такие действия Киева говорят о том, что страна не готова к вступлению в Европейский союз.

В декабре прошлого года Кнайсль ответила на письмо Вершюца, который сообщил правительству о том, что опасается за свою жизнь и сталкивается со множеством препятствий в своей деятельности. Тогда глава МИД Австрии осудила ограничение свободы средств массовых информации на Украине и назвала подобное притеснение недопустимым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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