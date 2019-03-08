2019-03-08T18:35:00+03:00
Наука

Глава NASA назвал полет Crew Dragon важной вехой в космонавтике

Ранее американский космический корабль Dragon-2 совершил благополучное приводнение в Атлантическом океане
Екатерина БОЛГОВА
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Директор NASA назвал полет Crew Dragon важной вехой в пилотируемой космонавтикеДиректор NASA назвал полет Crew Dragon важной вехой в пилотируемой космонавтикеФото: REUTERS
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Глава NASA Джим Брайденстайн назвал испытательный полет новейшего космического корабля Crew Dragon важной вехой в пилотируемой космонавтике.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 8 марта, Dragon-2 совершил благополучное приводнение в Атлантическом океане, завершив первый испытательный полет.

"Успешное приводнение корабля Crew Dragon знаменует собой еще одну веху в новой эре пилотируемых космических полетов. Программа использования коммерческих кораблей Commericial Crew стала еще на шаг ближе к тому, чтобы доставлять в космос американских астронавтов на американских ракетах с американской территории", - написал Брайденстайн в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что теперь Dragon-2 сможет использоваться для целей NASA.

«Теперь мы видим, что возможно многократное использование ракет-носителей. Это великолепная возможность для США и для мира", -добавил директор амеркиаснкого космического агентства.

Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поставил задачу космческой науке США достичь Луны.

«Сейчас мы осваиваем околоземную орбиту, мы открываем космос для бизнеса. Мы можем использовать эти возможности для обеспечения устойчивого доступа на Луну, - подчеркнул Брайденстайн.

Американский космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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