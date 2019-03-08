Двух фигурантов дела об убийстве старшего следователя арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-08T18:45:12+03:00

Двух фигурантов по убийству старшего следователя арестовали на два месяца Фото: ТАСС

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В пятницу, 8 марта, Басманный суд Москвы принял решение отправить под арест на два месяца двоих обвиняемых по делу об убийстве старшего следователя по особым делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной.

Арестованы предполагаемый исполнитель преступления - 19-летний Абдулазиз Абдулазизов, а также его 17-летний пособник. Правоохранители просили суд поместить под стражу обоих фигурантов на два месяца.

«Судом удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Абдулазиза Абдулазизова и несовершеннолетнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 мая 2019 года», - передает «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Напомним, в ночь на 7 марта в Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых по делу об убийстве подполковника полиции Евгении Шишкиной, которое произошло в октябре прошлого года в Подмосковье. Ее убили единственным точным выстрелом в шею, когда та шла от подъезда своего дома к машине.

Правоохранители продолжают поиски заказчиков преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU