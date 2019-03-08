Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-21 в Индии

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-08T18:49:33+03:00

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В интернете появилось видео с места крушения самолета МиГ-21, принадлежащего ВВС Индии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696076" frameborder="0"></iframe> Видео с места крушения МиГ-21 в Индии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, крушение произошло в пятницу, 8 марта, в 12 километрах от города Биканера в штате Раджастхан. Истребитель совершал плановый учебный полет. Летчик смог благополучно катапультироваться. Вооружений на борту не было.

По данным газеты Hindustan Times, причиной произошедшего стало столкновение самолета с птицей.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-21 разбился через несколько минут после вылета с авиабазы. Точную причину крушения установит специально созданная комиссия.

Напомним, 12 февраля в индийском штате Раджастан потерпел крушение истребитель МиГ-27, тогда пилот тоже смог катапультироваться. Кроме того, в июне 2016 года в том же штате Раджастан также разбился МиГ-27. ЧП произошло в 60-ти километрах от города Джодхпура.

ИСТОЧНИК KP.RU