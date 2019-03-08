Трамп о деле Манофорта: судья громко заявил, что с Россией не было никакого сговора

СЕГОДНЯ 19:23 2019-03-08T19:23:38+03:00

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В пятницу, 8 марта, президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление суда о том, что по делу экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта не выявлено никакого сговора с Россией.

«И судья, и адвокат по делу Пола Манафорта громко заявили, чтобы весь мир услышал, что с Россией не было никакого сговора», - написал Трампв своем Twitter.

Однако, по словам главы Белого Дома, «охота на ведьм еще продолжается», что очень плохо влияет на Соединённые Штаты.

Напомним, накануне Манофорта приговорили к трем годам и 11 месяцам лишения свободы за финансовые нарушения. Он также будет обязан выплатить штраф 50 тыс. долларов и возместить 24 млн долларов убытков. Экс-главу предвыборного штаба Трампа признали виновным в подаче ложной налоговой декларации, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных счетов.

13 марта в Вашингтоне Манафорту должны вынести еще один приговор по обвинению в давлении на свидетелей.

Пол Манафорт и его деловой партнер Ричард Гейтсстали первыми обвиняемыми по делу о пресловутом «вмешательстве» России в американские выборы президента, а позже их заподозрили и в других прегрешениях.

ИСТОЧНИК KP.RU