2019-03-08T20:30:22+03:00
Происшествия

В Армении россиянин получил ножевое ранение

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"
Екатерина БОЛГОВА
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В Армении россиянина ранили ножомВ Армении россиянина ранили ножомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 8 марта, в Армении получил ножевое ранение гражданин Российской Федерации. Об этом сообщила руководитель отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

"Сегодня ножевое ранение получил 22-летний гражданин России. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - заявила Арутюнян.

Она отметила, что максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы сроком до семи лет.

По данным Арутюнян, уже назначены судебно-медицинская и судебно-дактилоскопическая экспертизы. В настоящее время совершаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета подчеркнула, что род занятий пострадавшего ведомство не называет, передает РИА Новости.

Ранее местные СМИ сообщили, что в ночь на 8 марта в клинику Гюмри доставили россиянина с колюще-режущим ранением в области грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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