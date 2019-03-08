США продлили срок завершения операций с ценными бумагами венесуэльской компании PDVSA

СЕГОДНЯ 20:59 2019-03-08T20:59:02+03:00

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США продлили до 10 мая текущего года срок завершения операций с ценными бумагами государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA. Об этом заявило Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина.

Напомним, 28 января администрация США ввела санкции в отношении венесуэльской компании PDVSA. Министерство финансов США пообещало запустить выдачу временных лицензий, которые дают возможность проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. В США намеревались оказать давление, чтобы глава Венесуэлы Николас Мадуро согласился на досрочные выборы президента.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его признали президентом США и ряд других стран. При этом Россия, Китай и некоторые другие государства заявили, что Николас Мадуро является законным главой Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU