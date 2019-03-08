Василий Небензя поздравил женщин в ООН с 8 марта

СЕГОДНЯ 22:56 2019-03-08T22:56:03+03:00

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поздравил всех сотрудниц ООН с Международным женским днем 8 марта.

"Прежде всего, хотел бы поздравить всех женщин-сотрудниц секретариата ООН и аккредитованных при ООН постоянных представительств с Международным женским днем", - сказал Небензя во время заседания Совбеза.

До этого представители российского постпредства вручили женщинам букеты цветов. "Именно по случаю этого замечательного праздника мои коллеги, по заведенной в России традиции, вручали вам цветы", - добавил дипломат.

Он также напомнил, что история праздника берет свое начало именно в Нью-Йорке, где 8 марта 1857 года женщины вышли на демонстрацию, требуя равных прав с мужчинами.

"Мы всегда исконно с вниманием и заботой относились к женщинам и начали отмечать этот праздник еще в 1913 году. После Октябрьской революции 1917 года наша страна действительно вошла в число лидеров в женском движении", - подчеркнул Небензя, передает РИА Новости.

Напомним, ранее россиянок с Днем 8 марта поздравил президент страны Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU