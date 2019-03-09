Министр ВВС США объявила об уходе с поста

СЕГОДНЯ 00:37 2019-03-09T00:54:04+03:00

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Министр Военно-воздушных сил США Хезер Уилсон объявила, что решила уйти со своего поста, чтобы возглавить Техасский университет Эль-Пасо. О своем решении она в пятницу, 8 марта, уже уведомила президента Дональда Трампа, подав прошение об отставке.

Ожидается, что Хезер Уилсон оставит свою нынешнюю должность 31 мая, а к новой работе в университете приступит с 1 сентября, уточняет издание Space News. Объясняя свое решение, она отметила, что «американскому высшему образованию нужны сильные лидеры, чтобы противостоять вызовам XXI века». Издание отмечает, что «известие об отставке Уилсон вызвало шок в Пентагоне».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Хизер Уилсон была назначена министром ВВС США в мае 2017 года, а минувшей осенью появились слухи, что Трамп намерен ее уволить из-за недовольства ее отношением к идее создать Космические силы. В американском Минобороны тогда опровергли эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU