В Испании 8 марта прошла забастовка феминисток

СЕГОДНЯ 01:26 2019-03-09T01:37:39+03:00

В митингах, прошедших по всей стране, участвовали не только женщины Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Международный женский день 8 марта в Испании прошла забастовка феминисток, на улицах многих крупных городов страны с утра до позднего вечера в пятницу проходили многотысячные митинги, в которых участвовали не только женщины.

Акцию с требованием равноправия и прекращения гендерного насилия поддержали многие политические партии и члены испанского правительства, в котором представительницы прекрасного пола возглавляют 11 из 17 ведомств.

На главной площади Мадрида сторонники равноправия провели так называемый «кастрюльный марш», участники которого скандировали феминистские лозунги и стучали пустыми кастрюлями.

Люди не разошлись даже с наступлением темнотыФото: REUTERS

Фото: REUTERS

К вечеру 8 марта число людей в центре столицы увеличилось, участники массового шествия под лозунгом «Если остановимся мы, остановится мир» не разошлись по домам даже с наступлением темноты, передает агентство Reuters.

Секс, феминизм и игла мужского одобрения.

ИСТОЧНИК KP.RU