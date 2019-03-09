2019-03-09T01:37:39+03:00
В мире

В Испании 8 марта прошла забастовка феминисток

Стачку поддержали многие политические партии и члены правительства страны [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В митингах, прошедших по всей стране, участвовали не только женщиныВ митингах, прошедших по всей стране, участвовали не только женщиныФото: REUTERS
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В Международный женский день 8 марта в Испании прошла забастовка феминисток, на улицах многих крупных городов страны с утра до позднего вечера в пятницу проходили многотысячные митинги, в которых участвовали не только женщины.

Акцию с требованием равноправия и прекращения гендерного насилия поддержали многие политические партии и члены испанского правительства, в котором представительницы прекрасного пола возглавляют 11 из 17 ведомств.

На главной площади Мадрида сторонники равноправия провели так называемый «кастрюльный марш», участники которого скандировали феминистские лозунги и стучали пустыми кастрюлями.

Люди не разошлись даже с наступлением темноты Фото: REUTERS

Люди не разошлись даже с наступлением темнотыФото: REUTERS

Фото: REUTERS

К вечеру 8 марта число людей в центре столицы увеличилось, участники массового шествия под лозунгом «Если остановимся мы, остановится мир» не разошлись по домам даже с наступлением темноты, передает агентство Reuters.

Секс, феминизм и игла мужского одобрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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