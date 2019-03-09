2019-03-09T02:14:18+03:00
Политика

Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

По мнению Метнара, опаснее для Альянса только международный терроризм и кибератаки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны Чехии Лубомир МетнарМинистр обороны Чехии Лубомир МетнарФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар, выступая в пятницу перед журналистами, назвал Россию одной из главных угроз для НАТО.

По его словам, на первом месте среди угроз для Североатлантического альянса стоит международный терроризм, а именно, как уточнил чешский министр обороны, – «опасность глобального расширения локальных террористических организаций».

«Второе место по степени опасности, по моему мнению, принадлежит кибернетическим угрозам, третье – угрозам, исходящим от России», - продолжил он.

По мнению Лубомира Метнара, наша страна так опасна для НАТО в связи с активно проходящей модернизацией армии, которая сопровождается масштабными военными учениями. Глава Минобороны Чехии утверждает, что Россия «пытается укрепить свое влияние» в европейских странах, которые до 90-х годов прошлого века относились к возглавляемому СССР социалистическому лагерю.

Метнар пообещал, что его министерство вскоре представит Альянсу отчет с подробным анализом угроз безопасности для стран – членов НАТО, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 5 марта, Чехия отказала во въезде в страну представителю российского министерства иностранных дел, направлявшемуся в Прагу на заседание российско-чешской межправительственной комиссии. Как отмечалось, дипломата не пустили в республику «по соображениям безопасности». Президент Милош Земан назвал этот инцидент «глупой провокацией».

Кто в России не считает угрозой растущую группировку НАТО у наших границ?.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом в эфире программы Военное ревю на Радио Комсомольская правда. Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/

ИСТОЧНИК KP.RU

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